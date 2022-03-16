“Kırıkkale-Delice-Çorum-Samsun YHT ve Demiryolu Hattı Projesi’ 2023 yılı içerisinde ihale edilecek”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, “Kırıkkale-Delice-Çorum-Samsun YHT ve Demiryolu Hattı Projesi’nin 2023 yılı içerisinde ihale edilecek” dedi.

Çorum’un yüksek hızlı tren ve demiryolu talebinde yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milletvekilleri ve MKYK üyelerinin katılımıyla AK Parti Genel Merkezi’nde bir toplantı yapıldı. Toplantıda, Çorum-Kırıkkale-Samsun demiryolu projesinin 2023 yılı içerisinde yapım ihalesinin gerçekleştirileceği, çalışmalara başlanacağı açıklandı.

Toplantıya katılan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, ülke, bölgemiz ve Çorum açısından son derece önemli olan Çorum’un demiryolu yatırım talebini iletti. Milletvekili Kavuncu’nun talebine cevap veren Bakan Karaismailoğlu, Kırıkkale-Delice-Çorum-Samsun YHT ve Demiryolu Hattı Projesi’nin 2023 yılı içerisinde ihale edilerek çalışmalar başlanacağını söyledi.

Milletvekili Kavuncu, Çorum için son derece önemli olan bu yatırım ve müjde için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve milletvekillerine teşekkür etti.