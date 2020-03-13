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“Kırık Düşler Konağı” ekibine Kınay sürprizi

Çorumlu tanınmış oyun yazarı, yönetmen Öğretmen Erdal Şahin’in “Kırık Düşler Konağı” isimli oyunu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) kuruluş yıldönümü etkinliklerinde İstanbul’da sahne aldı.

“Kırık Düşler Konağı” ekibine Kınay sürprizi

Çorumlu tanınmış oyun yazarı, yönetmen Öğretmen Erdal Şahin’in “Kırık Düşler Konağı” isimli oyunu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) kuruluş yıldönümü etkinliklerinde İstanbul’da sahne aldı.

13 Mart 2020 Cuma 22:42
“Kırık Düşler Konağı” ekibine Kınay sürprizi

TEGV’in 25. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında İstanbul’da yapılan programa Çorum Öğrenim Birimi de Duru Tiyatro Salonu’nda sergileyeceği “Kırık Düşler Konağı” isimli oyunla katılım sağladı. TEGV Mütevelli Heyet üyesi Huriye Öğücü’nün sponsorluğu, Lions 118Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi Federasyonu ve İstanbul İpek Kıraç Öğrenim Birimi’nin organizesi ile düzenlenen oyun seyirciden tam not aldı.

Kadına yönelik şiddeti, çocuk gelinleri ve kadını tahakkümü altına almak isteyen erkek egemen yapıyı yansıtan, TEGV Çorum Öğrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin ile birlikte birim gönüllüleri ve çalışanları Damla Kükrer, Esra Daldal, Züleyha Sönmez, Filiz Şahin, Nurdane Boyraz, Songül Bıyıkoğlu, Miray Öztürk, Tülay Demirbaş ve Süriye Turgut’un rol aldığı, Çorumlu oyun yazarı, yönetmen, öğretmen ve Erdal Şahin’in yazıp yönettiği ve sahne amirliğini Emre Çimen’in yaptığı oyun Çorum ve Ankara’dan sonra İstanbul’da da 4. Kez sahnelenmiş oldu.

İstanbullu tiyatro severlerden tam not alan oyun öncesinde ise ünlü oyuncu ve Tiyatro sanatçısı Emre Kınay ekibi ziyaret ederek onlarla hem sohbet etti hem de başarı dileklerini iletti.

(Volkan SINAYUÇ)

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