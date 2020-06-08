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Kiraz bahçelerinde doğa yürüyüşü

Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK) uzun zamandır ara verdiği doğa yürüyüşlerine devam ediyor. Farklı meslek gruplarından 30 doğasever ve dağcının katıldığı doğa yürüyüşü geçtiğimiz Pazar Eşençay bölgesinde gerçekleştirildi.

Güncel 08.06.2020, 20:40
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Kiraz bahçelerinde doğa yürüyüşü

Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur, yaptığı açıklamada; “Kapalı alanlardan uzaklaşıp doğanın içerisinde saygı ve sevgi çerçevesinde buluşup temiz bir dünya için doğa da sadece ayak izimizi bırakarak yapacağımız etkinliklere bizler gibi düşünen tüm doğa dostlarını davet ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

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