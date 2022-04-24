“Kira uyuşmazlıkları, ancak arabuluculukla çözülebilir”

‘Dünyayı etkileyen Covid-19 salgını ve devamında yaşanan ekonomik sorunların kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklarda da artışa neden olduğuna dikkat çeken Kakaç, ödeme güçlüğü çeken kiracıların kirada artış yapılmamasını istediklerini, buna karşılık kiralayanların da şartlara göre kirayı artırmaya çalıştıklarını, bu yüzden iş hayatında huzur ve barışın olumsuz etkilendiğini vurguladı.

Av. Can Emre Kakaç, bu gibi uyuşmazlıklarda davaların yıllarca sürdüğünü de ifade ederek, “Kira bedelinin ya da kira ilişkisinin yeniden düzenlenmesi amacıyla arabulucuya başvurulması durumunda, uyuşmazlığın çözümü 1 gün ila 8 hafta içerisinde, hiçbir harç ödenmeden sadece arabuluculuk ücreti ödenerek, ya da vekil ile temsil ediliyor ise davaya nazaran daha makul bir vekalet ücreti ile süreç sonlanmış olacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

Arabuluculuk yolu ile yeniden tesis edilen kira sözleşmelerinde damga vergisi oranının % 1,89 yerine 132,30 TL maktu olarak uygulanacağını da belirten Kakaç, “Kira uyuşmazlıklarının çözümünde taraflar öncelikle arabuluculuğu alternatif bir yol olarak denemelidir” dedi.

(Haber Merkezi)

