“Kira stopaj yükü esnafın üzerinden alınmalı”

“MÜLK SAHİBİNİN YÜKÜ ESNAFIN OMZUNA BİNDİRİLMEMELİ”

Kira stopajının esnafa haksızlık ve külfet olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mülk sahibinin yükümlü olması gereken, kira gelirlerinden doğan vergi olan kira stopajı çok büyük bir haksız düzen oluşturuyor. Bugün bir esnaf işyeri kendisinin değilse, her ay kiranın yüzde 20’sini stopaj olarak mülk sahibine ödüyor. Bununla birlikte damga vergisi de eklendiğinde yüzde 20’nin üzerinde ekstra bir ödeme yapıyor. Dolayısıyla işyeri sahibi de kendi ödemesi gereken vergiyi fazladan kira olarak esnafımızdan almış oluyor. Haksız bir düzen ile birlikte esnafımızın omzuna yüklenen bu kira stopajı kiracıdan yani esnaftan ya kaldırılmalı ya da oran yüzde 5’e düşürülmeli. Esnafımız normal kirasını ödemekte zorlanırken, birçok vergi ve giderlerini ödemeye çalışırken en azından haksız yere alınan kalemlerden kurtarılmalı” diye konuştu.