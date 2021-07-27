“Kira Stopaj Vergisi indirimi kalıcı olmalı”

Sektöre katkı sağlayacak olan uygulama için emeği geçenlere teşekkür eden TSO Meclis Üyesi Murat Erdal, sektör temsilcileri olarak beklentilerini açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Erdal, “Aslında bu indirimin sürekli hale getirilmesi gerekiyor. Temmuzun sonuna kadar uzatıldı. Biz bunun kalıcı olmasını istiyoruz, çünkü esnafımız uzunca bir süredir yeni yeni iş yapmaya başlıyor. Sektör temsilcileri olarak Devlet büyüklerimizden isteğimiz budur” diye konuştu.

“FEDAKÂRLIK SAĞLIYORUZ”

Murat Erdal, mobilya sektöründe bazı ham madde fiyatlarının artmaya devam ettiğini dile getirdi. Sonbahara doğru mobilya fiyatlarının artacağını öngördüklerini belirten Erdal, şunları kaydetti: “Ham maddeye gelen zamları mecburen yansıtmak zorundayız. Şu anda bu zamları yansıtmamayla ilgili mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız bir an önce mobilya alışverişini yaparlarsa kazançlı çıkacak. Şu anda mağazalarımız ile imalatçıların iş birliğiyle bunu karşılıyoruz ama ciddi bir fedakarlık sağlıyoruz. Özellikle düğün yapacaklara ve yeni ev alanlara yardımcı olmak istiyoruz”

TSO Meclis Üyesi Murat Erdal açıklamasında şu görüşlere de yer verdi: “Sektör temsilcileri olarak her zaman dile getirdiğimiz gibi, hemşehrilerimizin yerli üretici ve mağazacılardan alış veriş yapmalarını özellikle rica ediyoruz. Yerli esnafın ve yatırımcının kazanması şehrinizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır”

(Haber Merkezi)

