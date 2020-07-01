Kır düğünleri revaçta

Çorum’un önde gelen düğün salonlarından Altınkaya Arena, dönemin koşullarına uygun olarak kır düğünü konseptine ağırlık verdi.

Altınkaya Arena, 1 Temmuz’da düğünlere yeniden izin verilmesiyle birlikte, 4 davet merkezi, Garden kır düğün alanı ve kır konseptli “Kolezyum” salonuyla, açık havada, orman manzaralı organizasyon fırsatları sunuyor.

Bölgenin tek ısıtma ve soğutma sistemli kır konseptli salonu olan Kolezyum, şık kır düğünü atmosferi oluşturuyor.

Atlı orman çiftliği yanındaki Altınkaya Garden da yemyeşil çimlerin ve masmavi bir gökyüzünün keyfini yaşatıyor.

Sosyal mesafe ve hijyen konusuna büyük titizlik gösteren Altınkaya Arena’nın, 1500 kişilik Kolezyum, 1000 kişilik Odeon, 400 kişilik Henna ve 1100 kişilik Altınkaya Garden salonları ile Çorum’un organizasyon merkezi konumunda olduğu bildirildi.

(Haber Merkezi)