Kınıklı, emeklilerin taleplerini açıkladı

Mayıs ayının ikinci haftasının Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını söyleyen Kınıklı, “Türkiye Emekliler Derneği, emeklilerimizin yarınlara güvenle bakabilmesi için 2000 sonrasında emekli olanların intibakının yapılmasını savunmaktadır. Emeklilik gibi kutsal bir hak, devletimizin güvencesi altında olduğundan aylıklarda eşitlik sağlanmalıdır” dedi.

Sosyal güvenliğin temel ilkesinin eşitlik olduğunu kaydeden Kınıklı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için 2000 öncesinde uygulanan gösterge sistemine dönülmelidir. Gösterge sistemi, sosyal güvenliğin adaleti demektir. Gösterge sistemi Emekli Sandığı'nda uygulandığından 20 yıl önce veya 20 yıl sonra emekli olanların aylıklarında bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle, SSK ve BAĞ-KUR sigortalıları için de gösterge ve basamak sistemine geçilmelidir.

Ülkeyi yönetenlere çağrımız; çalışma hayatının sonunda elde edilen emekliliğin korunması ve geliştirilmesi için gösterge sistemine dönülmeli ve karma emekli aylığı hesaplama sistemine son verilmelidir.

Asgari ücret gibi, taban emekli aylığı sağlıklı bir hesaplamaya göre yapılmalıdır. 2000 öncesinde uygulanan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 96. maddesinde yer alan en az aylık bağlama oranı %70 olmalıdır. 2000 öncesi dönemde bağlanan taban aylıklar asgari ücret seviyesindedir. En az aylık ödemesi yerine, taban aylık asgari ücret ile eşitlenmelidir.” (Haber Merkezi)