Kınıklı: “Emekli nefes alamıyor”

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin açıklanmasının ardından, gözler emekli maaşlarına çevrildi. Emeklilerin maaşları, asgari ücretinin yarısında kalırken, emekliler geçinebilecek ücret talep ediyorlar. Çorum Emekliler Derneği Başkanı Hıdır Kınıklı da emeklilerin, nefes alamaz hale geldiklerini belirterek “Hepimiz has bahçenin gülüydük, şimdi dikeni olduk ve solduk, bize üvey evlat muamelesi yapılıyor” dedi.

ÇORUM HABER mikrofonlarına konuşan emekliler ise yüzde 50’nin üzerinde zam beklediklerini belirterek, “Yağ 5 katına çıktı, dolar almış başını gidiyor, her şeye zam geldi. Öyle güzel geçiniyoruz ki, hem de sürüne sürüne” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Emeklilerin muzdarip olduğunu belirten Çorum Emekliler Derneği Başkanı Hıdır Kınıklı, “Benim emeklimin bir tarafı bin 700 - bin 800 lira maaş alırken öbür tarafta 5, 8 bin maaş alan emeklim var. Bu emeklilerin eşit oranı yok. Emekliler bir ekmeğe muhtaç geçiniyorlar. Emeklileri duyan yok. Hükümetimizden istirhamımız bize sahip çıkmaları. Nasıl ki emekli çalışanlarımıza yüzde 52 buçuk zam verdilerse bize de hiç olmazsa yüzde 50 versinler. Çünkü bizlerin yaşayacak hali kalmadı. Has bahçenin gülüydük, şimdi diken olduk solduk. Hükümetimizden bize yardımcı olmasını arz ediyorum. Değerli cumhurbaşkanımızın emeklerimize sahip çıkacağını umuyorum” dedi.

Bir emekli, 600 lira kira verdiğini ve 2 bin 70 lira olan maaşıyla geçinemediğini söyledi.

“Eve varıyorum para bitmiş” diyen emekli, “Kış gününde doğalgaz, elektrik, su derken ayın başını getiremiyoruz. Ne yiyip ne içeceğiz. Emekli maaşlarına da en az yüzde 40-50 zam yapılmalı” diye konuştu.

Yüzde 50 zam istediklerini dile getiren bir başka emekli şunları söyledi: “Yüzde 50 zamdan azı kurtarmaz. 5 litre yağ 130 lira olmuş, nasıl geçinecek 4 kişilik bir aile.”

2 bin lira maaşın çok az olduğunu vurgulayan bir emekli, “Yen mi yemen mi. Altın almış başını gidiyor benim dolarla ne işim var, dolarla mı çalışıyoruz biz” diye sordu.

Emeklilerin süründüğünü ifade eden bir vatandaş, “Biz ev geçindirmiyor muyuz, bizim anamız babamız çocuğumuz yok mu? Şeker almaya gidiyorsun stoklar dolmuş, sana gıdım gıdım şeker veriyorlar böyle hayat mı olur?” diye tepkisini dile getirdi.

(Nurdan AKBAŞ)