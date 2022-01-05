Çorum Kına Organizasyon’un 9. yılı nedeniyle, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ile diğer bazı protokol eşleri, Çorum Kına Sahibi Reyhan Bolat’ı ziyaret ederek kutladılar.

Reyhan Bolat, ziyaretçilerine teşekkür ederken, “Kadınların her alanda birleştiği ve daha çok var olduğu nice 9. Yıllarımız olsun” temennisinde bulundu. (Haber Merkezi)

