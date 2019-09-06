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“Kimsenin onuruyla oynanmasının”

AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Bilal Selman Özünel, Reşit Keleş’in hakaret içeren paylaşımını kabul etmediklerini ifade ederek, “Reşit Bey’in sehven yaptığı bir paylaşımın ardından yapılan hakaretleri sineye çekemeyiz. Kimsenin onuruyla oynanmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“Kimsenin onuruyla oynanmasının”

AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Bilal Selman Özünel, Reşit Keleş’in hakaret içeren paylaşımını kabul etmediklerini ifade ederek, “Reşit Bey’in sehven yaptığı bir paylaşımın ardından yapılan hakaretleri sineye çekemeyiz. Kimsenin onuruyla oynanmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

06 Eylül 2019 Cuma 22:17
“Kimsenin onuruyla oynanmasının”

AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Bilal Selman Özünel, Reşit Keleş’in hakaret içeren paylaşımını kabul etmediklerini ifade ederek, “Reşit Bey’in sehven yaptığı bir paylaşımın ardından yapılan hakaretleri sineye çekemeyiz. Kimsenin onuruyla oynanmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Belediye Meclisi’nin dünkü oturumunda gündem dışı bölümde söz alan Özünel, Çorum Belediye Meclisi gündemiyle ilgisi olmamasına rağmen CHP Belediye Meclisi üyelerinin neden HDP’yi kınamadığını, Adana, İstanbul, Bolu gibi yerlerde CHP’li belediyelerin işçi attığını, bu durumla ilgili CHP’lerin hiçbir şey söylemediğini, Ekrem İmamoğlu’nun da Ordu Valisi’ne hakaret ettiğini ancak özür dilemediğini, Reşit Keleş’in ise özür dilediğini söyledi.

Özünel, “Reşit Bey’in sehven yaptığı paylaşımı tasvip etmiyoruz. Yapılan doğru değil. Fakat kimsenin de onuruyla oynanmasına müsaade etmeyeceğiz” diyerek, sosyal medyada Reşit Keleş için hakarete varan derecede yorumların yapıldığına tanık olduğunu dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)

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