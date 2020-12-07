Kimsenin haberi olmadan 35 yıllık çam ağacı kesildi

Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Cumartesi günü sabah saatlerinde Eti Anadolu Lisesi binasının yerine yapılacak 24 derslikli okul inşaatının temel kısmına denk gelen 35 yıllık 25 çam ağaçlarının kesildiği öğrenildi.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, okul bahçesindeki 35 yıllık çam ağaçlarının kesilmesine tepki gösterdi. Vali Yardımcısı, Milli Eğitim Müdürü ve Kale Mahallesi Muhtarı ile yaptığı görüşmeler sonucunda bilgilerinin olmadığını öğrendiğini anlatan Tahtasız, “Milli Eğitim İnşaat Şube Müdürlüğü’nden; Orman Müdürlüğü ve Belediye’den gerekli kesim izninin alındığı, bina yapımını Özel İdare’nin üstlendiği, 24 derslikli yeni bir binanın Kale Mahallesine kazandırılacağı bilgisini aldım. Okul inşaatı bittikten sonra o ağaçların yerine yenilerini dikeceklerini söylediler” şeklinde konuştu.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı bir günde ağaçların kesilmesinin manidar olduğunu dile getirerek, böyle bir çalışmanın kamuoyunun, siyasi partilerin, muhtarların, kamu kurumlarının bilgisi dahilinde yapılması gerektiğinin altını çizen Tahtasız, “Sokağa çıkma yasağından yararlanarak Eti Ortaokulu bahçesindeki çamları kesenler Valiliğin, Milli Eğitim’in, Mahalle Muhtarının haberi olmadan iş çevirenler bunun hesabını vermeli” diye konuştu.

Geçmiş dönemde bu okulda eğitim gören öğrenciler, geçmiş yıllarda görev yapmış öğretmenler tarafından dikilen çam ağaçlarının kolay yetişmediğini, yılların emeği ve hatıralarının olduğunu ifade eden Tahtasız, “Bu bölgeye yeni bir eğitim binası gereklidir, yapılmasına bizler de destek veririz. Ancak halktan gizli bir şekilde ağaçların kesilmesine anlam veremedik. Keşke bu ağaçlar kesilmeseydi de, başka bir yere nakledilseydi” diye konuştu.

(Haber Merkezi)