“Kimse yasaların üstünde değil”

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Eğer bu ülkede demokrasi varsa, demokratik haklara da saygı göstereceksiniz” diyerek, Türkiye’de işten çıkarma yasağının bulunmasına rağmen Çorum’da 90 işçinin neden işten çıkarıldığının haklı gerekçelerle açıklanması gerektiğini söyledi.

Çorum’da Kadeş Barış Meydanı’nda işten çıkarılan işçiler ve ailelerinin de katımıyla düzenlenen basın açıklamasında konuşan Serdaroğlu, “Türkiye’de 1 yıldır kovid salgını nedeniyle fabrikaların çarkları dönsün denilerek işçiler adeta virüse kurban ediliyor. Herkese ‘eve git’ denilirken, işçiler fabrikalarda virüsle karşı karşıyalar. İşçilerin virüse yakalanma oranı 10 kat daha fazla” dedi.

Salgın döneminde DİSK olarak işten çıkarmaların yasaklanmasını, kısa çalışma ödeneklerinin kolaylaştırılmasını ve temel ihtiyaçlar dışında bütün işletmelerin durdurulmasını talep ettiklerini ancak hükümetin bu talepleri dikkate almadığını belirten Serdaroğlu, “Bu dönemde 2.2 milyon insan ücretsiz izne gönderildi. 3.5 milyon insan işsizlik ödeneği alıyor. İşsizlik fonundan işçiler değil, patronlar yararlanır hale geldi. Bugün gerçek manada işsizlik rakamlarını açıklayamıyorlar. TÜİK bile yanlışları gizleyemez. Bugün Türkiye’de 10 milyon işsiz var. Aksini iddia eden varsa çıksın söylesin” şeklinde konuştu.

“EKMEKÇİOĞLU İŞÇİSİ SADECE HAKKINI İSTİYOR”

Çorum Ekmekçioğlu işçilerinin sadece hakkını istediğini anlatan Serdaroğlu, işverene seslenerek “Özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikası’nı almak için verdiğin 300-400 milyon bu insanların alın teriyle biriktirdiklerindir” dedi.

“Eğer bu ülkede demokrasi varsa, demokratik haklara da saygı göstereceksiniz. Türkiye’de işten çıkarma yasağı var öyle mi? O zaman bu 90 insan niye çıkarıldı? Bir tane Allah’ın kulu buradaki insanların haklı bir gerekçeyle çıkarıldığını iddia edebilir mi? Nerede hukuk, nerede Cumhurbaşkanı?” diyen Serdaroğlu, Fransa’da bir futbol maçında yaşanan ırkçı olaya tepki gösterenlerin, 90 insanın işten çıkartılmasını da tepki göstermesi gerektiğini dile getirdi.

“HAKLI OLDUĞUMUZU HERKES BİLİYOR”

İşçilerin “genel ahlak kurallarına aykırı davrandıkları için işten çıkarılmasına” sert tepki gösteren Serdaroğlu, “Sendikaya üye olmak ahlaksızlık mı? Eğer sendikaya üye olmak ahlaksızlıksa Anayasa’dan sendikaya üye olma özgürlüğüne ilişkin maddeyi çıkartın. Sabahtan beri valiyle, siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldik. Herkes haklı olduğumuzu biliyor ama kimse ne yapacağını bilemiyor” şeklinde konuştu.

“RÜSTEM EKMEKÇİ İLE İSTANBUL’DA GÖRÜŞTÜK”

Konuşmasının devamında İstanbul’da işverenle bir araya geldikleri toplantıda konuşulanları da anlatan Serdaroğlu, şunları söyledi:

“Yetkinin alınmasının hemen ardından ilk gün Rüstem Ekmekçi ile görüştük. Bizim yüzümüze karşı ‘ben fabrikada işçilerin sendikalı olmasını istemiyorum, Pazartesi günü Çorum’a gideceğim, orada kıyım yapacağım’ dedi.

Türkiye’de kimse yasaların üstünde değil.”

“İŞÇİLERİN TAMAMININ KANINDA KURŞUN VAR”

“Ekmekçioğulları’nda çalışan işçilerin tamamının kanında kurşun var. Bu insanların Ankara’ya hastaneye gittiklerinde maşları kesiliyor, neredesin acaba baba Rüstem. 10 yıl çalışan, 15 yıl çalışan insanların performansının düştüğünü biz sendika olarak yetkiyi aldıktan sonra mı fark ettin.

Gün gelir devran döner, herkes yaptığının hesabını hukuk önünde verir. Bu ülke patronların yönettiği bir ülke olmayacak. Biz buna direneceğiz.” (Nurdan AKBAŞ)