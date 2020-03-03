“Kimse petek kapatmak zorunda kalmamalı”

“ONDALIK SAYILARLA FARKETTİRMEDEN ZAM YAPILMASI HAKSIZLIK”

Her ay virgüllü sayılarla doğalgaza gizli zam yapılmasının vatandaşı mağdur ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Basın birimimizin aylık yayınlanan başkentin doğalgaz tarifeleri üzerinden yaptığı çalışmaya göre geçtiğimiz yıl BOTAŞ’ın açıkladığı yüzde 14.9’luk iki zammın dışında ondalık sayılarla her ay kuruş kuruş eklenerek satış fiyatı artırılıyor. Sonuçta vatandaşın faturasına yansıyan çok büyük farklar oluyor. İndirim beklerken böyle fark ettirmeden yapılan zamlar haksızlık oluşturuyor. Doğalgaz günümüzde lüks değil aksine en temel ihtiyaçtır. Bu kış günlerinde bu nedenle Özel Tüketim Vergisi kaldırılmalı ya da oran yüzde 1’e düşürülerek vatandaş rahatlatılmalı” diye konuştu.

“ÖNCEDEN ALINAN GAZA GERİYE DÖNÜK ZAM YAPILMASI ETİK DEĞİL”

Doğalgazda yaşanan sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Kartlı doğalgaz yüklemelerinde her defasında cihaz kullanım bedeli alınması, hatta birçok cihazda aynı fiyata farklı metre küp yüklemeler yapılması, zam geldiğinde, zamlı fiyatın zamdan önce alınmış gaza da yansıtılması, kartlı abonelerin faturalıya geçerken eski cihazın depozitosunun verilmezken, yeni cihazdan yüksek meblağlarda tekrar depozito alınması gibi çok yanlış uygulamalar var. Geçtiğimiz yılın ilk 9 ayında 710 bin vatandaşın maalesef doğalgazı kesildi. Evlerde, iş yerlerinde petek kapatmak zorunda kalan vatandaşlarımız da düşünülerek, yaşanan haksızlıklar son bulmalı ve doğalgaz fiyatlarında indirim yapılmalı” şeklinde söyledi.(Haber Merkezi)