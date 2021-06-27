Kimliğini evde unuttu, 5 dakikayla sınavı kaçırdı

Çorum’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan, kimliklerini evde unutan ve kaybeden öğrencileri, polis ekipleri sınav merkezlerine yetiştirdi. Çorum’da YKS öncesi kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına, yine polis ekipleri yetişti. Çorum’da bir öğrenci kimliğini evde unutunca yaya olarak evine gidip, kimliğini almak istedi ancak 5 dakika geç kalınca sınava alınmadı.

‘BEN ŞİMDİ İÇERİYE GİREMEYECEK MİYİM?’

Bahçelievler Mahallesi Salim Akaydın Orta Okulu kapısına gelen öğrenciyle, polis memuru arasında geçen diyalog dikkat çekti. Geç kalan öğrenci, “Kimliğimi unutmuştum onu alıp geldim, ben şimdi içeriye giremeyecek miyim?” dedi. Görevli polis memuru ise, “Maalesef seni içeriye alamıyorum, keşke bana söyleseydin, ben seni araçla götürüp getirirdim. Şu an alamıyoruz kusura bakma” dedi. Bir süre kapının önünde bekleyen öğrenci daha sonra bisikletine binip okuldan ayrıldı.