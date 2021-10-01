“Kimin yalan söylediği ortada”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun öğrencilerin yaşadığı yurt sorunlarına karşı bir açıklama yaparak, “Yurt sorunu yok, 19 yıllık iktidarımız sürecince 80 yılda yapılan yurt yatırımlarının 3 katı yapıldı. 81 ilimize 241 ilçemize yurtlar yapılmıştır” dediğini ve devamında ise “Milletin başına gelebilecek bir olumsuzluktan nemalanma peşinde koşan muhalefet de son günlerde ısrarla, yalanlarla, düzmece tiyatrolarla gurur tablomuz olan yurtlarımızla ilgili provokasyon peşinde koşmaktadır” sözlerini anımsatan Tahtasız, şunları dile getirdi:

“Yurt sorunu yoksa öğrencilerimize neden “yedek” çıkıyor?

Öğrencilerimiz, velilerimiz niçin çocuklarını yurda yerleştirmek için binbir çaba harcıyor? Bazı öğrencilerimize binlerce sıradan yedek yurt çıkmakta, hatta bazı öğrencilerimize de 6000’li, 7000’li rakamlarla yedek çıkmıştır. Yurt sorunu yoksa bu yedek olayı neyin nesi?

Bu arada Çorum Belediyesine ait refakatçi misafirhanesinin yurt sorunu yaşayan öğrencilerin hizmetine açıldığını öğrendik.

Kavuncu, "Çorum'da üniversite öğrencilerimiz açısından hiçbir barınma sorunumuz yoktur" derken, Belediye Başkanı yurt sorunu yaşayan öğrencilere Refakatçi Misafirhanesinin kapılarını açmıştır.”

(Haber Merkezi)

