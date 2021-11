İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, gündem değiştirme adına uygulanan milleti germe politikasının artık bir anlam ifade etmediğini söyledi.

Bekir Özsaçmacı, özetle şu görüşleri savundu:

“Kim siyasi, kim ihaleci, kim iktidar, kim muhalefet?

Milletimizin geçim sıkıntısına düşmesine sebep kim? Her gün her şeye zam gelmesinin nedeni nedir? Çiftçinin zarar etme nedeni nedir? Esnafın ödeyemediği giderlerinin sebebi nedir? Ekonominin kitabını yazanlar kimdir? Yurt bulamayan öğrencileri kime diyeceğiz? Kredisini ödeyemeyen öğrenciye haciz işlemini kim yapıyor? Devasa vergi borçlarını kim siliyor? Yüksek rayiçle ihaleleri kim alıyor? Karşılıksız kredileri kim alıyor? Sırala sırala bitmiyor.

Gündem değiştirmek adına yapılan milleti germe politikanız artık bir anlam ifade etmiyor.

Kâr olunca sahiplenip, zarar edince üç maymunu oynayarak her krizde kendi dışından suçlu aramak siyasi literatürde yer bulamıyor.

Şovenist yaklaşımla salonlarda slogan atmaktan başka meziyeti olmayanlar yapay gündemleri kendine kalkan etmekteler. Milletin düşürüldüğü bu duruma ne gibi bir çare öneriniz var? Slogan atmadan bir cümle kurabilirseniz bizler e anlarız.” (Haber Merkezi)