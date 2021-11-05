“Kim Bay Schmitt” bugün sahnelenecek

Sebartien Thıery yazdığı, Levent Ulukut yönettiği tek perdelik oyun bugün ve yarın saat 20.00’de iki kez Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Oyunun biletleri 10 ve 18.00 TL karşılığında Devlet Tiyatro Salonu gişesinden satışa sunuldu.

Covid-19 nedeniyle PCR testi ve HES kodu sorgulaması yapılacak olan oyunda Ozan Yıldırım, Şerife Ünsal, Levent Ulukut, Fuat Şarbalkan, Ecem Çataloğlu ve Sezer Akçe rol alıyor.

Yapılan açıklamada oyunun konusu ile ilgili de şu bilgilere yer verildi: “Oyun, evlerinde yemek yiyen bir çiftin bir anda kendi evlerinde olmadıklarını fark etmesiyle başlıyor. Duvardaki tablodan özel eşyalarına kadar hiçbir şey onlara ait değil. Dışarı çıkmak istiyorlar, kapılar kilitli. Bu bir kabus mu yoksa gerçek mi? Yoksa bu durumu kabullenmek mi gerekir? Kendimizi nehrin akıntısına mı bırakmak gerekir?”

(Volkan SINAYUÇ)

