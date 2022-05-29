Kılıçoğlu’na, “En İyi Genç İşadamı” ödülü

İstanbul Cahide Palazzo’da gerçekleştirilen törende yıldızlar geçidi yaşandı. Cemiyet, iş, sanat spor ve medya dünyasının ünlü isimlerini buluşturan ödül törenini, Pınar Altuğ, Fatih Ürek ve Emel Yıldırım sundu. Hande Yener, Seda Sayan ve Fatih Ürek’in sahne aldığı geceye Orhan Gencebay, Gülben Ergen, Şafak Sezer, Derya Bedavacı, Behzat Gerçeker, Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, Mehmet Ali Erbil ve Cem Seymen gibi birçok ünlü isim katıldı.

Gecede, “En İyi Genç İşadamı” kategorisinde Uzay İnşaat, Uzay Enerji ve Kılıçoğlu Dış Ticaret ortaklarından Murat Kılıçoğlu ödüle layık görüldü.

Eşi Mimar Fulya Özkubat Kılıçoğlu ile geceye katılan Murat Kılıçoğlu yaptığı konuşmada, ödülü ortakları, iş arkadaşları, çalışanları ve Çorum adına aldığını belirterek, bu ödülü kendisine layık görenlere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

