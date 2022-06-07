Kılıçdaroğlu’ndan esnaf odası başkanlarına mektup

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun mektubunu CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız oda başkanlarına iletti.

Bu kapsamda Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı’na seçilen Aşkın Çağlayan, Fırıncı ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan ile Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık’ı ziyaret eden Tahtasız, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mektubunu takdim ederek, partinin esnafa yönelik projelerinden bahsetti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gönderdiği mektupta, partinin esnafa yönelik olarak hayata geçireceği hizmetler hakkında bilgi vererek, “Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında esnafımızın yaşadığı sorun ve sıkıntıları tek elden çözmek, esnaf ve sanatkarımızı yönelik yeni ve kapsayıcı politikalar üretmek amacıyla kurulacak olan ‘Esnaf Bakanlığı’ ile esnafımızı içine düştüğü bu darboğazdan birlik ve beraberlik içinde sizlerle eşgüdümlü çalışmalar yaparak çıkaracağız” görüne yer verdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a ziyaretlerinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile bazı parti yöneticileri eşlik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

