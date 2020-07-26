Kılıçdaroğlu’ndan Cumhuriyetin 2. yüzyılına çağrı beyannamesi

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'na tek aday olarak giren İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegenin 1251'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 6. kez genel başkan seçilmiş oldu. Genel Başkanlığa aday olduğunu açıklayan İlhan Cihaner, Tolga Yarman ve Aytuğ Atıcı ise yeterli imzaya ulaşamadı.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, çoğunluğun sağlanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açılış konuşmasıyla çalışmalarına başladı. Kurultay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun Divan Başkanlığı'nda gerçekleşti. Kurultay’a Çorum’dan da İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, kurultay delegeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Kurultay, oldukça coşkulu ve demokratik bir ortamda gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni açıkladı.

“Gün doğuyor, umut yeşeriyor” sloganıyla beyannamesini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinin “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” temel ilkesine ödünsüz şekilde bağlı olduğunu, egemenliği hiçbir surette; hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakmayacaklarını, kendisini tek başına millet ve devlet olarak görenlerle mücadele edeceklerini kaydetti.

“Cumhuriyetimizin üzerinde kurulmak istenen hiçbir vesayeti kabul etmeyeceğiz. Bu uğurda her bedeli ödemeye hazır olduğumuzu da tüm dünyaya ilan ediyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, bu kurultayda ülkenin üzerine çöken kara bulutları dağıtarak Türkiye’yi çağdaş uygarlığa ulaştırma kararlılığını ortaya koyacaklarını belirtti.

Bugün Türkiye’nin ağır bir ekonomik buhran ve derin bir siyasal-toplumsal kriz içinde hızla çöküşe gittiğini, ülkenin saray hükümeti tarafından 5 temel sorunla karşı karşıya bırakıldığını, demokrasinin sadece kağıt üstünde kaldığını, Yasama, yargı ve medya bir kişinin vesayeti altında olduğunu, ekonomik bağımsızlığın tehlikeye girdiğini ve milletin korkunç bir işsizliğe mahkum edildiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni şu şekilde açıkladı;

“1. Yeni bir Anayasa ile Güçlendirilmiş Demokratik Parlamenter Sisteme geçilecektir.

2. Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır.

3. Devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat sistemi hâkim kılınacaktır.

4. “Seçim Yasası” değişecek, milletin vekilini millet seçecektir.

5. “Siyasi Ahlak Yasası” çıkarılacaktır.

6. Kamu İhale Kanunu, rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

7. “Sayıştay” gerçek işlevine kavuşturulacak, “Ulusal Vergi Konseyi” ve TBMM’de “Kesin Hesap Komisyonu” kurulacaktır.

8. Güçlü bir “Stratejik Planlama Teşkilatı” kurulacaktır.

9. Eğitim sistemi, tüm bileşenlerinin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacaktır.

10. Gelecek nesiller için “Ekosistem Hakkı” korunacaktır.

11. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak “Aile Destekleri Sigortası Kurumu” kurulacaktır.”

(Haber Merkezi)