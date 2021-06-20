Kılıçdaroğlu’ndan Bayatlı çifte Atatürk büstü ve Türk Bayrağı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Ulusoy çiftinin isteğini yerine getirerek aileye teslim edilmek üzere CHP İl Başkanlığı’na Atatürk büstü ve Türk bayrağı gönderdi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun hediyesi, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Bayat İlçe Başkanı Metin Hıdır tarafından Satı – Hüseyin Ulusoy çiftine teslim edildi.

Beraberinde İlçe Başkanı Metin Hıdır, İl Sekreteri Aydın Taşkın, İl Başkan Yardımcıları Duran Arslan, Burhan Erdem, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, Bayat ilçe yöneticisi Ali Ünlü ve parti yöneticisi Kemal Börekçi ile birlikte Çayköy’ü ziyaret eden Mehmet Tahtasız, Ulusoy çiftine Kılıçdaroğlu’nun hediyesi olan Atatürk büstü ve Türk bayrağını teslim etti.

Ulusoy çiftçi ise Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li yöneticilere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

