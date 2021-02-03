Kılıçdaroğlu’na Kadeş Barış Anlaşması mührü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın Kadeş Barış Anlaşması’na vurduğu mührü hediye edildi.

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Çorum İş Kadınları Derneği yöneticileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret ettiler.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli ve Dernek Başkan Yardımcısı Semra Şahin ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek Hititlerin yaşadığı topraklar olan Çorum’da turizmin canlandırılması için destek istediler.

Kılıçdaroğlu, Çorum İş Kadınları Derneği’nin “Kadın = Erkek = İnsan” özel defterini imzalayarak, kampanyaya destek verdi.

Kaleli ve Tahtasız, Kılıçdaroğlu’na Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın mührünü hediye etti.

Çorum İş Kadınları Derneği (İSKAD) Başkanı Semrin Kaleli, günümüzden 3300 yıl önce dünyanın ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşmasına mührünü vuran Hitit Kraliçesi Puduhepa hakkında bilgi vererek, “Hitit Kraliçesi Puduhepa'nın Kadeş Barış Anlaşmasında mührünün olduğu pek bilinmiyor. Oysa günümüzde adına toplumsal cinsiyet eşitliği dediğimiz kavram Anadolu topraklarında güçlü bir varlık gösteriyordu. Kraliçe ve Mısır Firavunu arasında, Ramses'in Puduhepa’ya ‘kız kardeşim’ diye hitap ettiği tablet mektuplarda mevcut ki bu Krakuce’nin diplomatik ilişkilere yön verdiğinin de bir göstergesi sayılabilir” dedi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise Çorum topraklarında yaşamış olan Hititler hakkında bilgiler vererek, Çorum’da yapılması gereken turizm çalışmalarından bahsetti.

Hititlerin başkenti Hattuşa’nın bir turizm cenneti olması için Kılıçdaroğlu’nun desteğini isteyen Tahtasız, Çorum’un sahip olduğu değerleri tanıtmakta ve bu değerleri Çorum’un gelişimine ışık tutacak şekilde kullanmakta güçlük çektiğini ifade etti.

Tahtasız, “Kalkınmamızı sağlayacak en önemli unsurlardan birisi, sahip olduğumuz kültürel mirasımızdır. Hattuşa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat direktifleriyle, ilk milli kazılarımızın başlangıç noktasıdır” ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, HİTİT TOPRAKLARINI ZİYARET EDECEK

Tahtasız, Kılıçdaroğlu’nu Çorum’a davet etti.

Kılıçdaroğlu ise pandemi süreci sona erdiğinde ilk fırsatta Çorum’a geleceğini ve Alacahöyük, Boğazkale (Hattuşa), Şapinova başta olmak üzere tarih ve turizmin merkezlerini ziyaret edeceğini ve Hititlerin yaşadığı topraklara sahip çıkmak adına elinden gelen desteği vereceğini söyledi.

Tahtasız ve Kaleli, yakın ilgisi ve desteği nedeniyle Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. (Haber Merkezi)