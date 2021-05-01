Kılıçdaroğlu, Yılmaz’ın acısını paylaştı

Sadık Yılmaz'ın vefatından üzüntü duyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, Yılmaz ailesine başsağlığı dileyerek, acılarına ortak olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, ayrıca Tuncay Yılmaz ile Çorum’un genel durumu hakkında bir süre görüşerek bilgi aldı, Belediye Meclisi grubuna çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, ayrıca genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, STK başkanları ve basın mensuplarından çok sayıda başsağlığı telefonları aldığını belirterek, bu vesileyle acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti.

Yılmaz, “Babamın cenaze merasimine bizzat katılarak, sosyal medya, telefon ve Çorum basınımızın yaptığı haberler vesilesiyle acımızı paylaşan, pandemi dolaysıyla katılamayan tüm dostlarıma şükran borçluyum. Allah tüm geçmişlerimizin mekânını cennet eylesin. Yüce Rabbim, il-ilçe başkanlarımıza, yöneticilerimize ve tüm hastalarımıza şifa versin” dedi. (Haber Merkezi)