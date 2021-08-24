Kılıçdaroğlu yarın Çorum’da

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum programının netleştiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu’nun yarın gün boyu Çorum’da olacağını kaydeden Tahtasız, “Çorum halkının dertlerini dinlemek, işçinin, işsiz kalanın, emekçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, emeklilikte yaşa takılanların, memurun, sanayi ve ticaret erbabının, kadınların, öğrencilerin, gençlerin ekonomik ve sosyal sorunlarını bizzat kendilerinden ve temsilcilerinden dinleyip saptamak amacıyla Çorum’u ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin çözüm projelerini paylaşacaktır” dedi.

Tahtasız, “İçinde bulunduğumuz yaşamsal sorunlarımızın çözümü, demokrasi ve hukuk güvenliğimizin sağlanması, barış, kardeşlik ve hakça bir düzene kavuşmamız için; Sayın Genel Başkanımıza şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi İl Örgütü olarak şehrimize hoş geldiniz diyoruz” ifadelerini kullandı.

Tahtasız’ın verdiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu ilk olarak 09.00 – 11. 00 saatleri arasında Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde iş insanlarıyla buluşacak.

11.00-13.30 saatleri arasında Yıldızpark’ta muhtarlar, STK temsilcileri, oda ve dernek başkanları, meslek örgütleri, iş insanları, kanaat önderleri, kadın kooperatifleri ve üretici örgütleri ile ülkenin geleceği hakkında soru ve görüşler alınacak.

13.30-16.00 arasında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş insanlarının sorunlarını konuşacak olan Kılıçdaroğlu, 16.00-17.30 saatleri arasında Ayakkabıcılar Arastası, Çöplük Çarşısı, Muharip Gaziler Derneği’ni ziyaret edecek.

17.30-18.30 saatleri arasında Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği ve Mavi Umutlar Kadın Girişim Kooperatifi’ni ziyaret edecek olan Kılıçadoğlu,

18-30-19.30 arasında da Yunus Emre Parkı’nda gençlerle bir araya gelecek. (Haber Merkezi)

