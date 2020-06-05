Kılıçdaroğlu ve Nuhut, Çubuk şehidinin babasını ağırladı

Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cenaze sırasında bir grubun saldırısına uğramış, bir eve sığınarak uzun süre mahsur kalmıştı. Saldırıyı önleyenler arasında Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı, Çorumlu hemşehrimiz Kenan Nuhut da yer almıştı.

Kılıçdaroğlu, olayın üzerinden yaklaşık 14 ay geçtikten sonra şehidin babası Mustafa Kırıkcı’yı, CHP Genel Merkezi’nde ağırladı. Görüşme talebinin şehit babası Kırıkcı’dan geldiği öğrenildi.

Hemşehrimiz Kenan Nuhut’un da hazır bulunduğu ziyaret sırasında konuşan şehit babası Mustafa Kırıkcı, yaşanan olayla ilgili üzüntülerini iletti.

Kırıkcı'nın, "Bu olayın bizimle ilgisi yok. Saldıranlar dışarıdan gelmiş. Anadolu’da cenaze evine, düğün evine gelenlere böyle mi yapılır, biz iltifat ederiz. Siz bizim acı günümüze gelmişsiniz. Benim oğlumun cenaze namazını bile doğru düzgün kıldırmadılar” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun makam odasında yapılan görüşmede şehit babası Kırıkcı, CHP liderini Çubuk ilçesindeki evine davet etti.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Başdanışmanı Nuhut, şehit babası Kırıkcı ile bir süre sohbet ederek, bu vesileyle bir kez daha acısını paylaştı. (Haber Merkezi)