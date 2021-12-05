Kılıçdaroğlu, Özcan ailesinin acısını paylaştı
Güncel 05.12.2021, 19:41
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Annesi Kamile Özcan'ı kaybeden önceki dönem CHP İl Başkan Yardımcısı Kenan Özcan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Kenan Özcan’a Kamile Özcan'ın vefatından üzüntü duyduğunu dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Özcan ailesine başsağlığı dileyerek, acılarına ortak oldu
(Haber Merkezi)
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