Kılıçdaroğlu'nun Çorumlu koruması emekliliğe sevk edildi

Emniyet teşkilatında amir sınıfında görev yapan personelin 2020 yılı terfi ve emekliliklerini görüşen EGM Yüksek Değerlendirme Kurulu’nun çalışmaları geçen hafta sonu tamamlandı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş başkanlığında toplanan kurul, 1.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki 153 ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki 166 olmak üzere toplam 319 kişinin emeklilik durumunu değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayladığı emeklilik listesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorumlu koruma müdürü Koray Aslan da yer aldı.

T24’ün haberine göre, 2. Sınıf Emniyet Müdürü olarak görev yapan Aslan’ın “kadrosuzluktan emekliye sevk edildikleri” öğrenildi.

ÇUBUK'TA KILIÇDAROĞLU'NU KURTARDI

Emekli edilen koruma müdürü Koray Aslan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu Ankara Çubuk’daki linç girişiminden kurtaran isimdi.

Kılıçdaroğlu şehit olan piyade er Yener Kırıkcı’nın, Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu Mahallesi’nde 21 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. Bir grubun linç girişimine uğrayan Kılıçdaroğlu, bir eve sığınarak uzun süre mahsur kalmıştı. (T24.com.tr)