Kılıçdaroğlu, Mehmet Şen’i kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye-İş Sendikası Başkanlığı’na yeniden seçilen Mehmet Şen’i telefonla arayarak kutladı ve başarı diledi.
Güncel 06.02.2022, 19:14
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ÇORUM HABER’in 26 Ocak 2022 tarihli “Sendikacılıkta çeyrek asra doğru” başlığına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, Mehmet Şen’in uzun soluklu sendikacılık mücadelesini takdirle karşıladığını ifade etti.
(Haber Merkezi)
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