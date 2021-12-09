Kılıçdaroğlu İl Başkanları ile biraraya geldi

Toplantıya CHP Genel Merkez yöneticileri ile birlikte CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız da katıldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin katkılarıyla düzenlenen il başkanları toplantısına yoğun bir katılım oldu.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının basına kapalı olarak gerçekleştirildiğini belirten İl Başkanı Tahtasız, Kılıçdaroğlu’nun toplantıda il başkanlarının sorunlarını dinlediği ve bu kapsamda notlar aldığını vurguladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Tahtasız, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile yapılan değerlendirmede örgüt içi ve ülke sorunları ile bilgi alışverişinde bulunduk. Genel Başkanımız il başkanlarından aldığı izlenimin artık iktidar yolunda olduğumuzu ortaya koymuştur” dedi.

Ankara’da düzenlenen İl Başkanları toplantısının ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Karadeniz Bölgesi il başkanları ile birlikte genel başkan yardımcılarımızı ziyaret ederek parti çalışmalarını da değerlendirdi.



(Uğur GÖRKEM)

