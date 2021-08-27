Kılıçdaroğlu, Çorum’un derdini bazı Çorumlulardan daha iyi anlamış!

** Yıllardır nefes tüketiyoruz; Orta Anadolu bozkırında dişiyle-tırnağıyla bir “sanayi vahası” yaratmış olan Çorum, bölgesel kalkınmanın da lokomotifi olabilecek konumda. Sanayileşmesini tamamladığında, bölgenin ticari merkezi Samsun üzerinden dünyaya açılabilir ve ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağlayabilir.

** Sanayileşmenin koşulu ise, ulaşım altyapısının tamamlanması. Yani, Çorumluların asırlık özlemi “demiryolu” ve çeyrek asırdır inşaatı yarım bekleyen “havalimanı”… Kuzey-güney ve doğu-batı akslarının kesişme noktasındaki Çorum, Ankara’yı Çorum üzerinden Samsun’a bağlayacak YHT hattı ile bölge kalkınmasının odağını oluşturacak. Kaplumbağa hızıyla ilerleyen projenin hızlandırılması gerektiğini yazıp duruyoruz.

** Ve diyoruz ki: “Havalimanı olmayan yer sanayi kenti olamaz”… Siyaseten yanlış tercihler yapıldı diye, Çorum sanayileşme ve büyüme iddiasından, bunun ilk koşullarından biri olan havalimanından vazgeçemez. Demiryolu ile havalimanı birbirinin alternatifi değildir. İkisi de elzemdir ve havalimanı hemen gerçekleştirilebilir.

** CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Çorum’da STK yöneticilerine ve muhtarlara hitap ederken, Samsun ile Mersin’i Çorum üzerinden birleştirecek demiryolu hattının önemine değindi ve “Kanal İstanbul mu, Samsun-Çorum-Mersin demiryolu mu?” diye sordu. Ardından havalimanının Çorum için taşıdığı önemi “Kanal İstanbul mu, Çorum Havaalanı mı?” sorusuyla pekiştirdi.

** İşte Çorum’un derdi bu: Ulaşım altyapısına kavuşup sanayileşmesini ve büyümesini sürdürmek. Kendi kalkınması ile birlikte, bölgesini de ileriye taşımak… Hatta tüm ülkenin ileri gitmesinde motor görevi yapan kentler arasına adını yazdırmak… Havalimanını Çorum için gereksiz veya erken gören bazı Çorumlular, işte bunu anlamıyorlar. Görünen o ki, onların anlayamadıklarını Sayın Kılıçdaroğlu çok iyi anlamış.