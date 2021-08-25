Kılıçdaroğlu Çorum’da

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Çorum’a geliyor.

Daha önce iki kez Çorum’a gelmek için hazırlanan, ancak ülke gündemindeki ani gelişmeler ve Akdeniz bölgesindeki yangın felaketi nedeniyle ziyaretini ertelemek zorunda kalan Kılıçdaroğlu, bugün Çorum’da başta iş dünyası olmak üzere topumun farklı kesimleriyle ve STK’larla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, saat 09:00-11:00 arasında Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek, kendi öz kaynaklarıyla ve dinamik girişimci ruhuyla sanayileşen, makine, toprak, tarım, gıda sektörleriyle öne çıkan organize sanayi iş insanlarıyla buluşacak.

Kılıçdaroğlu, daha sonra saat 11:00-13:30 arasında Yıldız Park Düğün Salonu Toplantı Salonu’nda muhtarlar, STK temsilcileri, oda ve dernek başkanları, meslek örgütleri, iş insanları, kanaat önderleri, kadın kooperatifleri, üretici örgütleri ile toplantı yaparak katılımcıların soru ve görüşlerini alacak, önerilerini paylaşacak.

Saat 13:30-16:00 arasında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek Çorum iş dünyasına ve sanayiye yön veren iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşecek olan Kılıçdaroğlu, saat 16:00-17:30 arasında ise Ayakkabıcılar Arastası, Çöplük Çarşısı, Muharip Gaziler Derneği ziyaretleri yaparak esnaf ve vatandaşlarla sohbet edecek.

Saat 17:30’de Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği ve Mavi Umutlar Kadın Girişim Kooperatifini ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, saat 18:30’da ise Yunus Emre Parkı’nda gençlerle buluşacak. (Haber Merkezi)