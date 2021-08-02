Kılıçdaroğlu Çorum’a geliyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, sanayici, işadamı, iççi, çiftçi ve gençlerle buluşmak üzere Çorum’a geliyor.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcılarını ziyaret ederek Çorum programını netleştirdi. Mehmet Tahtasız, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5 Ağustos 2021 Perşembe günü gün boyu Çorum’da olacağını bildirerek, bu çerçevede sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, esnaf odası başkanları, esnaf ve gençlerle görüşmeler yapılacağını açıkladı.

CHP İl Başkanı Tahtasız, Perşembe günü saat 11.00’de Yıldızpark Düğün Salonu’nda Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımı ile geniş çaplı istişare ve değerlendirme toplantısı düzenleneceğini, toplantının ardından bazı kurum ve kuruluşların ziyaret edileceğini kaydetti.

Çorumlulara seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Kendi öz kaynaklarıyla ve dinamik girişimci ruhuyla sanayileşen, makine, toprak, tarım ve gıda sektörleriyle öne çıkan, barışın ve medeniyetin başkenti Çorum’da ülkemizin geleceği hakkında soru, görüş ve önerilerinizi dinlemek, sorunlarınızın çözümüne ortak bir anlayışla yol haritası oluşturmak üzere sizlerle buluşacağım. Sizi aramızda görmekten, fikirlerinizden yararlanmaktan onur duyacağım” ifadesini kullandı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları; Bülent Kuşoğlu, Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Erdoğan Toprak ile görüşme yaparak Çorum programının detaylarını belirledi.

CHP İstanbul Milletvekili, Parti Meclis Üyesi, eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanlarından Erdoğan Toprak ile yapılan görüşmeye ise Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut da katıldı.

Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu, 14 Temmuz’da ilimize gelecekti ancak Ankara’daki bir programdan dolayı ziyareti ertelenmişti.

(Volkan SINAYUÇ)

