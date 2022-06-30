Kılıçdaroğlu, Çorum heyeti ile görüştü

CHP Çorum İl ve İlçe Örgütleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile bazı parti yöneticilerinden oluşan heyet, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerini ziyaret etti.

CHP’nin haftalık grup toplantısına katılmak üzere İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın önderliğinde Ankara’ya çıkarma yapan CHP Çorum heyeti, oldukça coşkulu ve yoğun katılımlı geçen toplantının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Çorum Milletvekili Tufan Köse ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek durum değerlendirmesi yapan CHP heyeti, “geliyor gelmekte olan” diyerek seçimlere hazır olduklarının mesajını verdi.

Ziyarete; Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, İlçe Başkanları, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal ile çok sayıda parti yetkilisi katıldı.

Ziyarette; Alaca İlçe Başkanı İsmail Çimen, Boğazkale İlçe Başkanı Mehmet Kurtcu, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Oğuzlar İlçe Başkanı Süleyman Şenol, Ortaköy İlçe Başkanı Rıfat Uzunca, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Biçer ve Bayat İlçe Başkanı Metin Hıdır da hazır bulundu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Çorum heyeti ile yakından ilgilenirken, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tüm Çorum halkına selamlarını gönderdi.

Ziyaret sırasında Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar ve ilçe başkanları, Kılıçdaroğlu’na kendi ilçelerine özgü bazı hediyeler takdim etti.



