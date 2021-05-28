Kılıçdaroğlu Atak’ın acısını paylaştı

Nihal Şen ve Ali Dalkıran'ınvefatından üzüntü duyduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, Atak ve Dalkıran ailelerine başsağlığı dileyerek, acılarına ortak olduğunu söyledi.

Güngör Atak da yaptığı açıklamada CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın bildirmesi sonrası kendisini arayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ve Tahtasıza teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

