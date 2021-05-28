Kılıçdaroğlu Atak’ın acısını paylaştı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını nedeniyle vefat eden Dalkıran ailesinin çocukları akrabası Nihal Şen ve emekli polis memuru Ali Dalkıran'ı kaybeden Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.
Güncel 28.05.2021, 20:49
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Nihal Şen ve Ali Dalkıran'ınvefatından üzüntü duyduğunu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, Atak ve Dalkıran ailelerine başsağlığı dileyerek, acılarına ortak olduğunu söyledi.
Güngör Atak da yaptığı açıklamada CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın bildirmesi sonrası kendisini arayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na ve Tahtasıza teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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