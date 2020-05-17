Kılıçdaroğlu, Ankara’nın esnaf odaları başkanları ile video konferansla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın çeşitli mesleki kuruluşlarının ve esnaf odalarının başkanları ile video konferans yöntemiyle buluştu ve pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.