Uzaktan toplantıda, Kılıçdaroğlu’na, Başdanışmanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut eşlik etti. (Haber Merkezi)
Kılıçdaroğlu, Ankara’nın esnaf odaları başkanları ile video konferansla buluştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın çeşitli mesleki kuruluşlarının ve esnaf odalarının başkanları ile video konferans yöntemiyle buluştu ve pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
17 Mayıs 2020 Pazar 18:52
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Uzaktan toplantıda, Kılıçdaroğlu’na, Başdanışmanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut eşlik etti. (Haber Merkezi)