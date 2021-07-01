Kılıçdaroğlu 14 Temmuz’da Çorum’da 

Çorum’da bazı ziyaret, toplantı ve etkinliklere katılacak olan Kılıçdaroğlu’nun programı önümüzdeki günlerde netleşecek.

CHP İstanbul Milletvekili, Parti Meclis Üyesi, eski Spordan Sorumlu Devlet Bakanlarından Erdoğan Toprak ile Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Çorum İl Başkanlığını ziyaret ederek İl ve İlçe Örgütleri ile bir değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı.

Parti binasında Milletvekilleri Erdoğan Toprak ve Kadim Durmaz’ın katılımı ile düzenlenen toplantıya; İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, ilçe başkanları, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ile gençlik kolları yöneticileri katıldı.

Toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum programı hakkında görüş alışverişi yapılarak program taslağı hakkında bilgi verildi.

Milletvekilleri Toprak ve Durmaz, partililerle sohbet ederek çalışmaları değerlendirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü Çorum’da olacağını bildirerek, program detaylarının yakın bir zaman içerisinde netleşeceğini söyledi.



