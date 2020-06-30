“Kıdem tazminatında, kazanılmış haklardan geriye gidiş olmamalı”

Kıdem tazminatı konusundaki yasal düzenleme hazırlıkları ülkenin tartışma gündemine otururken, Hak-İş Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu da, Konfederasyon olarak konuya ilişkin değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaştı.

“HAK-İŞ olarak kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde ve her çalışanı kapsayıcı bir düzenleme yapılması gerektiği görüşümüzü her platformda dile getirdik. Çalışma hayatının bu önemli sorununu sosyal taraflarla müzakere etmeye ve mutabakata açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.” ifadesini kullanan Mustafa Köroğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

“HAK-İŞ olarak; Ülkemizde yeni bir modelin kurulabilmesi için tüm işçi ve işveren konfederasyonlarının ve devletin ortak aklı ortaya koyacağı bir sosyal diyalog mekanizması işletilerek çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunmaktayız. Kıdem tazminatına ilişkin görüşlerimizin sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde müzakere edilmesine ve ilgili sosyal taraflarla karşılıklı olarak görüşlerin paylaşılmasına her zaman olumlu bakmaktayız.

Toplumsal barış, çalışma barışı ve sosyal diyaloğu her daim destekleyen bir işçi kuruluşu olarak işçi ve işveren taraflarının tam katılımıyla bir platform oluşturulması kıdem tazminatı sorununa yönelik adımlar atılması açısından önemli olacaktır.” (Haber Merkezi)