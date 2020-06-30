“Kıdem tazminatı işçinin geleceğidir”

Kıdem tazminatının yok edilmesi projesinin hükümetin ve sermaye örgütlerinin işbirliğiyle hazırlandığını söyleyen Gökmen, “Kıdem tazminatı işçilerin elde ettiği önemli bir kazanımdır. Fona devredilerek yapılacak düzenleme hükümetin ve patron örgütlerinin yıllardır hayaliydi, buna izin veremeyiz” dedi.

İşçilerin gerçekten de kıdem tazminatı ile ilgili birçok sorun yaşadığını belirten EMEP İl Başkanı Gökmen, bu sorunların kaynağında yetersiz yasal düzenlemelerin bulunduğunu dile getirdi.

Yeni adı Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) olan girişimle işten atılmanın yolunun açılacağını kaydeden Gökmen, “İşverenin sorumluluğu ortadan kaldırılmak isteniyor. Kıdem tazminatı, işsiz kalındığında bir ilaçtır. Çocuklarımızın hakkıdır. Bu hak yok edilirse işçi ses çıkaramaz hale gelir. Hükümetin amacı da budur” dedi.

İşçi ve emekçilerin partisi olarak kıdem tazminatının yok edilmesine karşı tüm olanakları kullanarak mücadele edeceklerini dile getiren Gökmen, “Her gün yeni saldırılarla karşılaşıyoruz. Ekonomik olarak yoksullaşıyoruz. İşsizlik arttı, alım gücü düştü. Grevler çeşitli bahanelerle yasaklanıyor. İktidarı eleştirenler ‘bölücülükle’ , ‘hainlikle’ suçlanıyor. Şimdi de işçilerin geleceğinin güvencesi olan kıdem tazminatına göz diktiler. İşçi sınıfı buna izin vermeyecektir. Haklarımızı korumak için mücadele etmekten başka bir yol yok” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)