“Kıdem tazminatı işçinin Çanakkalesidir”

Belediye İş Sendikası Çorum Şubesi’nin önceki gün gerçekleştirilen 12. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Özkan, başta kıdem tazminatı konusu olmak üzere çalışanların hak ve talepleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Açlık sınırının 6 bin, yoksulluk sınırının 15 binlere dayandığı şu günlerde belediye işçilerinin ortalama 6 bin lira maaş aldığını kaydeden Özkan, “TÜİK’in açıkladığı enflasyon yüzde 40, tarafsız kurumların açıkladığı enflasyon yüzde 80’lerde iken belediye çalışanlarının aldığı maaş açlık sınırının biraz üzerinde. Belediyelerin gelirlerini arttıracak yasal düzenlemeler yapılırsa, bu durumdan belediye çalışanları da yararlanır” dedi.

Belediye çalışanlarının hayatın her alanında yer aldığını, lağım temizliğinden sokak temizliğine kadar her şeyin belediye çalışanlarınca yapıldığını belirten Özkan, “Buna rağmen kamuoyunda sanki belediye çalışanı, kahvede oturuyormuş, işi gücü yokmuş gibi bir algı var. Belediye çalışanları çalışmıyor algısının yıkılması lazım” şeklinde konuştu.

Konuşmasının devamında sendikal rekabete değinen Bayram Özkan, “Belediye başkanları ve siyasi partilerin sendikası olmamalıdır. Bizler, demokratik bir Türkiye istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Özkan, son olarak kıdem tazminatı konusuna değindi. Kıdem tazminatı için “işçi sınıfının Çanakkale’si” ifadesini kullanan Özkan, “12 Eylül faşizmi bile kıdem tazminatına dokunmamışken, bugün kıdem tazminatının fona devredilmesi isteniyor. Buna asla izin vermeyeceğiz” dedi. (Taner ŞİMŞEK)

