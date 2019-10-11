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“Kıbrıs Üzerinde Oynanan Oyunlar” konferansı bugün

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Kıbrıs Üzerinde Oynanan Oyunlar” konferansı bugün yapılacak.

“Kıbrıs Üzerinde Oynanan Oyunlar” konferansı bugün

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Kıbrıs Üzerinde Oynanan Oyunlar” konferansı bugün yapılacak.

11 Ekim 2019 Cuma 00:51
“Kıbrıs Üzerinde Oynanan Oyunlar” konferansı bugün

Konferansta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti USB Lefkoşa Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşmacı olarak yer alacak.

Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda bugün saat 14.00’de başlayacak konferansa tüm Çorum halkını davet eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kıbrıs’ın dününün, bugününün ve yarınının konuşulacağı konferansın önemine dikkat çekti.

Başkan Aşgın “Kıbrıslı bir devlet adamının tespitlerinin yer alacağı konferansta, Kıbrıs’ın dünü, bugünü ve yarını ele alınacak. Kıbrıs için önemli bir yere sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti USB Lefkoşa Milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre tarafından en sağlıklı bilgiler verilecek. Ortadoğu’daki yoğun gündem devam ederken, Kıbrıs’ın geri planda kalması ve Anavatandaki Türk halkının mesele ile ilgili sağlıklı bilgi sahibi olması açısından önemli bir etkinlik olacak” dedi.

(Bülent USLU)

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