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Kıbrıs heyetinden Candan’a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Belediye Meclis Üyeleri ve Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Güven Arıklı, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ı makamında ziyaret etti.

Kıbrıs heyetinden Candan’a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Belediye Meclis Üyeleri ve Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Güven Arıklı, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ı makamında ziyaret etti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:40
Kıbrıs heyetinden Candan’a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Belediye Meclis Üyeleri ve Türk Birliği Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Güven Arıklı, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, anavatan Türkiye’nin belediyecilik anlamında çok yol kat ettiğini söyleyerek, “Deneyimlerinizden ve öngörülerinizden faydalanmak istiyoruz” dedi.

Türk Bir Başkanı Doç. Dr. Güven Arıklı ise, “Anavatan Türkiye’de olmak bizleri çok mutlu ediyor. Dünyada yükselen bir güç olan Türkiye’nin KKTC’de etkinliğinin hissedilmesi bizlere güç vermektedir. Özellikle bölgede güç savaşlarının olduğu bir süreçte bizlerin buralarda olması ve Anavatan’ımızın gücünü hissetmemiz özelde Paşaköy halkın genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkını daha güçlü kılmaktadır” diyerek can ve kan bağımızın olduğuna dikkat çekerek birlik mesajı verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise, “KKTC’den gelen soydaşlarımızın Çorum’da bulunmaları ve bizleri ziyaret etmelerinden çok mutluyuz. Kardeşlik bağlarımızın bireyler üzerinden milletlere milletler üzerinden devletlere sirayet etmesi çok önemlidir. Kardeş ülkemizin belediyeleri ile organik bağların kurulması her zaman önceliğimizdir” diyerek, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi)

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