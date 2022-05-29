Kıbrıs Gazisi vefat etti
Çorum’da Kıbrıs Gazisi Mustafa Köse, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 29.05.2022, 18:33
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Merhumun cenazesi saat 10.00'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Salur köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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