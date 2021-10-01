Kıbrıs Gazisi, toprağa verildi
Sungurlu ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Adnan Belmen vefat etti.
Güncel 01.10.2021, 19:55
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İlçeye bağlı İmirli köyünden Sırrı Belmen’in oğlu, Kıbrıs Gazisi Adnan Belmen hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından İmirli köyünde toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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