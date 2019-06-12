Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
92606
ALTIN
248.537
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3580
EURO
6.5356

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Savaşı’nda gazi olan Necati Yüksel hayatını kaybetti. Yüksel düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Savaşı’nda gazi olan Necati Yüksel hayatını kaybetti. Yüksel düzenlenen cenaze namazının ardından toprağa verildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:10
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Savaşı’nda 1953/3 devre Sıhhiye Er olan Kargı nüfusuna kayıtlı Necati Yüksel ikamet ettiği Çorum’un Osmancık ilçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Kargı ilçesine bağlı Köprübaşı Köy’üne götürüldü. Yüksel’in cenazesi Köprübaşı Köyü’nde ikindi namazına müteakip köy mezarlığına defnedildi.

Kıbrıs Gazisi Necati Yüksel için düzenlenen cenaze törenine Kargı Kaymakamı Hasan Taş, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık Garnizon Komutanı Mücahit Yıldırım, Kargı İlçe Jandarma Komutanı Sedat Özmen, Osmancık İlçe Jandarma Komutanı Tevfik Kara, Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun, Osmancık Belediye Meclisi üyeleri, Gaziler Derneği başkan ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. (İHA)

İlgili Haberler
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”
“Amacımız, neslimizi yeniden ihya ederek geleceğimizi inşa etmektir”
Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti
Gür’den Yıldırım ve Gelgör’e hayırlı olsun ziyareti
AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da
AK Parti Çorum Teşkilatı İstanbul’da
Süper Loto'dan süper ikramiye
Süper Loto'dan süper ikramiye
Hikmet Coşkun toprağa verildi
Hikmet Coşkun toprağa verildi
2 otomobil yana devrildi: 4 yaralı
2 otomobil yana devrildi: 4 yaralı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim