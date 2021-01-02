Kıbrıs Gazisi İsmet Şahin vefat etti

Çorum’da uzun yıllardır elektrikçilik yapan tanınmış esnaflardan Yasin ve Arif Şahin'in babaları olan Kıbrıs Gazisi İsmet Şahin geçtiğimiz gün hayatını kaybetti.

İsmet Şahin'in cenazesi Cuma günü saat 14.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)