Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
Kıbrıs gazisi Hacı Refik Karayel, yakalandığı korona virüs sonucunda hayatını kaybetti.
Güncel 19.12.2020, 20:53
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AK Parti Sungurlu İlçe yönetim kurulu üyesi Ceylan Karayel’in babası, Sungurlu esnafından Kıbrıs gazisi Hacı Refik Karayel, korona virüs salgını sonucu hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir süredir Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Karayel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
Karayel'in cenazesi Pazar günü saat 11.00'de Sungurlu Sarıtepe mezarlığında defnedilecektir.
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