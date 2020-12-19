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Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

Kıbrıs gazisi Hacı Refik Karayel, yakalandığı korona virüs sonucunda hayatını kaybetti. 

Güncel 19.12.2020, 20:53
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Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

AK Parti Sungurlu İlçe yönetim kurulu üyesi Ceylan Karayel’in babası, Sungurlu esnafından Kıbrıs gazisi Hacı Refik Karayel, korona virüs salgını sonucu hayatını kaybetti. 
Geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir süredir Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Karayel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 
Karayel'in cenazesi Pazar günü saat 11.00'de Sungurlu Sarıtepe mezarlığında defnedilecektir.

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