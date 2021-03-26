Kıbrıs Gazisi Asb. Ali Gezer toprağa verildi

Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Ali Gezer (85) ani olarak beyne pıhtı atması sonucu önceki akşam saat 22.14’te Özel Hastane’de hayatını kaybetti.

Emine Gezer’in eşi, Ayşe Kaya, Mevlüt Gezer, Faik Gezer, Aysun Ateş ve Füsun Çıtak’ın babaları olan Ali Gezer’in cenazesi, dün ikindi saatlerinde Ulumezar’da toprağa verildi.

Ali Gezer’in Türk Silahlı Kuvvetleri’nde “keskin nişancı” olarak tanındığı öğrenildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

