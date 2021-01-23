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Kıbrıs gazisi arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmak istemiş

ÇORUM’da arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalışan Kıbrıs gazisi Necati Aslan (70) göğsünden bıçaklanarak, ağır yaralandı. Gazinin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Güncel 23.01.2021, 14:23 23.01.2021, 14:47
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Kıbrıs gazisi arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmak istemiş

Olay, gece saatlerinde Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşının bir kişiyle kavga ettiğini gören Kıbrıs gazisi Necati Aslan, araya girdi. Tarafları ayırmaya çalışan Aslan, bu sırada göğsünden bıçaklandı. Aslan, kanlar içerisinde yerde kalırken, arkadaşının ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kıbrıs gazisi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Aslan’ın tedavisisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğü öğrenildi.

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