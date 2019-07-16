Kıbrıs gazilerine madalya

Gaziler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizesi ile düzenlenen törenle madalya ve beratlarını protokol üyelerinin elinden aldı.

Tören dün saat 11.00’de Hürriyet Meydanı’nda bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi önünde gerçekleştirildi.

Törene Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Garnizon Komutanı Personel Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Levent Tuzcu, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve dernek üyesi gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk konuşmayı yapan Dernek Başkanı Gül, 45 yıl önce vatan için mücadele eden arkadaşları adına bu madalyayı almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Aşgın, kendisinin sıkıntılarını gazilerle sohbet ettiğinde aştığını vurguladı. Gazilere büyük bir muhabbet duyduğunu kaydeden Aşgın, Kıbrıs’ın sadece basit bir toprak parçası olmadığını, ecdadımızın 1699 Karlofça Anlaşması sonrasında vatan toprağı dışında ilk kez kazandığı kara parçasının 1974 yılında Kıbrıs olduğunu hatırlattı. “Kıbrıs bu milletin yeniden dirilişinin temsilidir” diyen Aşgın, bunun için Kıbrıs şehit ve gazileriyle onur ve gurur duyduklarını kaydetti.

Vali Yardımcısı Yüksel ile konuşmasında Ulu Önder Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ desturunu paylaştıklarını ancak bu desturun vatanın birliği, ülkenin istiklali söz olduğunda sesimizin çıkmayacağı anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

İstiklal Savaşı gazilerinin kalmadığını, bu nedenle Kıbrıs ve Kore gazilerini pamuklara sararak başımızın tacı yapmamız gerektiğini de anlatan Yüksel, gazilerimizi yeni kuşakların örnek alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Milli Mücadele Madalyası Beratları gazilere protokol üyelerince takdim edildi.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)